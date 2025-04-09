Не у Чернівцях: стало відомо, де "Буковина" прийме "Динамо" у півфіналі Кубка України

"Буковина" / © facebook.com/FSCBC

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Півфінальний матч Кубка України з футболу сезону-2024/25 між чернівецькою "Буковиною" та київським "Динамо" відбудеться у Львові.

Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.

Згідно з регламентом, поєдинок мали б провести на стадіоні "Буковини" у Чернівцях, оскільки вона виступає в Першій лізі (другий за силою дивізіон – прим.), а "Динамо" – в еліті. Однак домашня арена "жовто-чорних" не відповідає встановленим вимогам, тому команди зіграють на стадіоні "Україна" у Львові.

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"Згідно з Регламентом Кубка України матчі, починаючи від чвертьфінальної стадії турніру, повинні проводитися на стадіонах, які відповідають нормам категорійності стадіонів 3-ї та 4-ї категорії або бути у списку стадіонів, котрі мають право приймати поєдинки УПЛ. Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ дозволив нам провести чвертьфінальний кубковий матч проти сумської "Вікторії" у Чернівцях, оскільки футбольним клубом "Буковина" були проведені необхідні роботи на стадіоні та усунуті всі недоліки та зауваження у відведений для цього термін. Також одним із факторів було те, що обидві команди – представники Першої ліги.

Але наш стадіон все ще не підходить під всі необхідні критерії для проведення матчу 1/2 фіналу Кубка України. Є цілий перелік вимог, яким не відповідає стадіон "Буковина" для того, щоб приймати півфінальний поєдинок кубкового турніру. На жаль, оперативно виправити всі недоліки у нас фізично немає змоги, тому з "Динамо" зіграємо у Львові на стадіоні "Україна".

Прикро, що цей історичний матч відбудеться не у Чернівцях, адже для нашого міста, для наших вболівальників – це по-справжньому епохальна подія. Ми б дуже хотіли зіграти проти "Динамо" на стадіоні "Буковина" за підтримки рідних вболівальників, однак прийматимемо киян у Львові", - зазначив директор чернівецького клубу Ігор Наболотний.

Матч "Буковина" – "Динамо" відбудеться у середу, 23 квітня. Гра розпочнеться о 16:00.

"Буковина" вперше в історії зіграє у півфіналі національного Кубка. Діставшись цієї стадії, чернівчани вдруге поспіль оновили клубний рекорд у турнірі, адже до цього найвищим досягненням команди була 1/8 фіналу (1992, 1994 та 2012 роки).

В іншому півфіналі Кубка України сильнішого визначатимуть житомирське "Полісся" та донецький "Шахтар".

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.