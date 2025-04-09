ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
2 хв

Не у Чернівцях: стало відомо, де "Буковина" прийме "Динамо" у півфіналі Кубка України

Перший у клубній історії півфінал національного Кубка чернівчани будуть змушені провести не на домашньому стадіоні.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Буковина"

"Буковина" / © facebook.com/FSCBC

Півфінальний матч Кубка України з футболу сезону-2024/25 між чернівецькою "Буковиною" та київським "Динамо" відбудеться у Львові.

Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.

Згідно з регламентом, поєдинок мали б провести на стадіоні "Буковини" у Чернівцях, оскільки вона виступає в Першій лізі (другий за силою дивізіон – прим.), а "Динамо" – в еліті. Однак домашня арена "жовто-чорних" не відповідає встановленим вимогам, тому команди зіграють на стадіоні "Україна" у Львові.

"Згідно з Регламентом Кубка України матчі, починаючи від чвертьфінальної стадії турніру, повинні проводитися на стадіонах, які відповідають нормам категорійності стадіонів 3-ї та 4-ї категорії або бути у списку стадіонів, котрі мають право приймати поєдинки УПЛ. Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ дозволив нам провести чвертьфінальний кубковий матч проти сумської "Вікторії" у Чернівцях, оскільки футбольним клубом "Буковина" були проведені необхідні роботи на стадіоні та усунуті всі недоліки та зауваження у відведений для цього термін. Також одним із факторів було те, що обидві команди – представники Першої ліги.

Але наш стадіон все ще не підходить під всі необхідні критерії для проведення матчу 1/2 фіналу Кубка України. Є цілий перелік вимог, яким не відповідає стадіон "Буковина" для того, щоб приймати півфінальний поєдинок кубкового турніру. На жаль, оперативно виправити всі недоліки у нас фізично немає змоги, тому з "Динамо" зіграємо у Львові на стадіоні "Україна".

Прикро, що цей історичний матч відбудеться не у Чернівцях, адже для нашого міста, для наших вболівальників – це по-справжньому епохальна подія. Ми б дуже хотіли зіграти проти "Динамо" на стадіоні "Буковина" за підтримки рідних вболівальників, однак прийматимемо киян у Львові", - зазначив директор чернівецького клубу Ігор Наболотний.

Матч "Буковина" – "Динамо" відбудеться у середу, 23 квітня. Гра розпочнеться о 16:00.

"Буковина" вперше в історії зіграє у півфіналі національного Кубка. Діставшись цієї стадії, чернівчани вдруге поспіль оновили клубний рекорд у турнірі, адже до цього найвищим досягненням команди була 1/8 фіналу (1992, 1994 та 2012 роки).

В іншому півфіналі Кубка України сильнішого визначатимуть житомирське "Полісся" та донецький "Шахтар".

Фінал турніру заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie