- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Не у Чернівцях: стало відомо, де "Буковина" прийме "Динамо" в півфіналі Кубка України
Поєдинок відбудеться 21 квітня у Тернополі.
Матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу між чернівецькою "Буковиною" та київським "Динамо" відбудеться 21 квітня на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі.
Про це повідомила пресслужба "Буковини".
Оскільки півфінальні матчі Кубка України повинні відбуватися на виключно на аренах, які відповідають нормам щонайменше 3-ї категорії УАФ, то підопічні Сергія Шищенка не зможуть прийняти киян у своєму рідному місті — Чернівцях. Домашній стадіон "Буковини" належить до 2-ї категорії.
Відтак місцем проведення поєдинку було обрано Тернопіль. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
Зазначимо, що "Буковина" наразі лідирує у Першій лізі, а "Динамо" посідає четверте місце в УПЛ.
Команди зустрічалися у півфіналі попереднього розіграшу Кубка України. Тоді столичний клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.
Додамо, що в іншому півфінальному матчі Кубка України зустрінуться харківський "Металіст 1925" та ще один представник Першої ліги — "Чернігів.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".
Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".