Не у Чернівцях: стало відомо, де "Буковина" прийме "Динамо" в півфіналі Кубка України

Поєдинок відбудеться 21 квітня у Тернополі.

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу між чернівецькою "Буковиною" та київським "Динамо" відбудеться 21 квітня на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі.

Про це повідомила пресслужба "Буковини".

Оскільки півфінальні матчі Кубка України повинні відбуватися на виключно на аренах, які відповідають нормам щонайменше 3-ї категорії УАФ, то підопічні Сергія Шищенка не зможуть прийняти киян у своєму рідному місті — Чернівцях. Домашній стадіон "Буковини" належить до 2-ї категорії.

Відтак місцем проведення поєдинку було обрано Тернопіль. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Зазначимо, що "Буковина" наразі лідирує у Першій лізі, а "Динамо" посідає четверте місце в УПЛ.

Команди зустрічалися у півфіналі попереднього розіграшу Кубка України. Тоді столичний клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Додамо, що в іншому півфінальному матчі Кубка України зустрінуться харківський "Металіст 1925" та ще один представник Першої ліги — "Чернігів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

