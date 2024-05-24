Не у жовтні: промоутер розповів, коли відбудеться реванш Усик – Ф'юрі

Боб Арум вважає, що другий поєдинок між українцем і британцем варто очікувати наприкінці 2024 року.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, коли може відбутися бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

За його словами, другий поєдинок між українцем і британцем варто очікувати наприкінці цього року. Раніше організатор боїв у Саудівській Аравії Туркі Аль-Шейх повідомляв, що реванш Усик – Ф'юрі планують влаштувати 12-13 жовтня в Ер-Ріяді.

"Тайсон дуже чекає на реванш. Ймовірно, це буде в листопаді чи грудні, тому що він не може цього зробити у жовтні. Хлопець тренувався цілий рік, і тепер йому повертатися до тренувань немає сенсу. Кінець листопада чи початок-середина грудня буде ідеальним часом для реваншу", – сказав Арум в інтерв'ю Sky Sports.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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