Не Усик чи Ф'юрі: авторитетний журнал назвав найкращого боксера року

Українець програв мексиканцю мегабитву.

Абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі Сауля Альвареса визнано найкращим боксером 2021 року за версією журналу The Ring.

Мексиканець цьогоріч тричі достроково перемагав своїх суперників. У листопаді Канело нокаутував американця Калеба Планта та об'єднав усі титули в другій середній вазі.

Канело менш ніж за рік виборов чотири чемпіонські пояси і став сьомим абсолютним чемпіоном в епоху чотирьох основних поясів.

У боротьбі за звання боксера року він випередив Тайсона Ф'юрі, Олександра Усика, Джоша Тейлора та Теренса Кроуфорда.

Мексиканський боксер відреагував на цю нагороду.

"Для мене це величезна честь. Не раз повторював, я просто люблю бокс. Тільки через це цим займаюся. Я готовий до всього. Усі випробування прийму гідно. А таке ось визнання - це немов додаткова мотивація, бонус для мене. Але, повторюся, то головне, що мною рухає, це любов та повага до боксу. Почуваюся чудово, адже завжди мріяв про те, щоб писати історію боксу. Я справді щасливий. Це мій другий титул найкращого бійця року, але вірю, що попереду ще не один", - зазначив він.

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