"Не усвідомлюють, що цей символ означає": російські гравці випустили стікери у CS:GO зі знаком "Z" (фото)

"Не усвідомлюють, що цей символ означає": російські гравці випустили стікери у CS:GO зі знаком "Z" (фото)

Російські гравці американської команди Cloud9 з CS:GO Дмитро sh1ro Соколов і Тимофій interz Якушин опинилися в епіцентрі скандалу, зобразивши на своїх автографах символ окупантів.

Показова ситація з відстороненням всієї команди з кіберспортивного турніру по Dota 2 через те, що її учасник намалював на міні-мапі рашиську літеру, схоже, не навчила інших кіберспортсменів.

Стікери з автографами Дмитра sh1ro Соколова, Тимофія interz Якушина та інших представників кіберспорту, приурочені до PGL Major Antwerp 2022, випустила компанія Valve.

twitter.com

Українське ком'юніті одразу звернуло увагу на автографи двох росіян. Кіберспортсменів розкритикували представники індустрії Іван Johnta Шевцов та Олександр HomeR Лисенко.

"Рішення виділити Z або взяти схожий елемент у стікер – виглядає м'яко кажучи дуже дивно. Адже можна було уникнути акценту на сучасну свастику. Дуже шкода, що люди не усвідомлюють, що цей символ означає вбивства беззбройних, ґвалтування матерів на очах дітей та інші страхи", - написав Шевцов у Twitter.

Лисенко зазначив, що ці вчинки можна трактувати лише як підтримку війни Росії проти України.

"Я чесно вірю, що вони не подумали, коли зробили такі автографи. Я також чесно вірю, що потрібно бути п**дець тупим і відірваним від реальності для такого жесту. Третій місяць уособлення світового зла випинає цю символіку, а ви її херачите на автограф. Браво", - цитує коментатора Players.

Нагадаємо, що Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про відсторонення російських команд від турнірів під своєю егідою у сезоні-2022/23.

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