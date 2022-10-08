Не в Лондоні чи Варшаві: "Шахтар" та "Динамо" визначилися з місцем проведення Класичного

Стало відомо, де відбудеться матч 7-го туру української Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо".

Яе повідомляє офіційний сайт УПЛ, "гірники" та "біло-сині" поміряються силами на "Арені Львів".

Дата та час першого Всеукраїнського футбольного дербі цього сезону залишилися незмінними. Поєдинок відбудеться в неділю, 16 жовтня. Початок - о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що матч між "Шахтарем" та "Динамо" може бути зіграний у Лондоні, однак згодом від цієї ідеї відмовилися. Також місцем проведення зустрічі називалася Варшава, однак команди все ж вирішили зіграти дербі в Україні.

Наразі "Шахтар" очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 13 очок. "Динамо" з 6 балами розташувалося на 10-й сходинці.

У шостому турі Чемпіонату України "Шахтар" повинен був грати зі "Львовом", однак матч перенесли перенесли через напружений графік "гірників" у Лізі чемпіонів. Нова дата поєдинку поки невідома.

"Динамо" в рамках 6-го туру УПЛ 9 жовтня зустрінеться у Львові з "Рухом". Цей матч розпочнеться о 17:00.

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