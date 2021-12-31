"Не важливі ті, хто тікає від дощу": уболівальники чемпіона Італії відреагували на резонансне інтерв'ю зіркового ексфорварда (фото)

"Не важливі ті, хто тікає від дощу": уболівальники чемпіона Італії відреагували на резонансне інтерв'ю зіркового ексфорварда (фото)

Бельгійського футболіста більше не хочуть бачити у "Інтері".

Нападник "Челсі" Ромелу Лукаку заявив, що незадоволений своїм становищем у англійському клубі і хотів би повернутися до "Інтеру" в майбутньому.

Об'єднання активних уболівальників "Інтера" Curva Nord відреагувало на цю резонансну заяву бельгійця, повідомляє FC Inter 1908.

Фанати міланської команди розтягнули поряд зі стадіоном "Сан-Сіро" банер: "Не важливі ті, хто тікає від дощу. Важливими є ті, хто залишаються в бурі. Прощавай, Ромелу".

FC Inter 1908

Цього сезону 28-річний гравець провів 18 поєдинків у футболці "синіх", відзначившись сімома голами та двома асистами.

"Інтер" продовжує лідирувати у турнірній таблиці Серії А з 46 очками.

"Челсі" з 42 очками розташовується на другій сходинці турнірної таблиці АПЛ.

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