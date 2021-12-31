"Не вдалося завоювати таку бажану олімпійську медаль": перший український чемпіон світу з дзюдо завершує кар'єру

Цього року спортсмену виповнилося 34 роки.

Лідер збірної України з дзюдо Георгій Зантарая завершує кар'єру.

Про це повідомив головний тренер національної команди Віталій Дуброва.

"Завершує кар'єру наш багаторічний лідер збірної Георгій Зантарая. Напевно, Олімпійські ігри були останніми змаганнями високого рівня. На жаль, йому не вдалося завоювати таку бажану олімпійську медаль. Але все-таки вік дався взнаки – у Токіо йому вже було 33 роки. Це дуже великий вік для такої категорії. Перенесення Олімпіади на один рік також не пішло на користь Георгію", - розповів фахівець у інтерв'ю Xsport.ua.

"Але за собою Георгій залишив дуже сильну команду спортсменів, котрі тренувалися з ним, виросли завдяки йому", - додав він.

Зантарая за кар'єру виграв 33 медалі – українець ставав чемпіоном світу у 2009 році, двічі перемагав на чемпіонаті Європи та брав золото на Європейських іграх 2019 року у Мінську.

На Олімпійських іграх у Токіо Георгій Зантарая у 1/8 фіналу програв словенцю Адріану Гомбочу.

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