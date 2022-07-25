Не виділили грошей: українські веслувальниці змушені відмовитися від поїздки на ЧС-2022

Україна не буде представлена на чемпіонаті світу з веслування в жіночій байдарці-четвірці на дистанції 500 м.

Як повідомила одна з представниць команди Наталія Докієнко, федерація не виділила кошти для того, щоб українські спортсменки змогли вирушити на світову першість. Натомість їм запропонували їхати за власний рахунок.

Оскільки квитки до канадського Галіфакса, який повинен прийняти майбутні змагання, коштують 75 тисяч гривень, то українки вирішили не брати участь у чемпіонаті світу.

"Так, на жаль українська жіноча четвірка не виступить на чемпіонаті світу, через те, що мені і Діані Танько сказали їхати "за свій рахунок", а це непідйомна сума - 75 тисяч гривень.

Попередньо, ми були налаштовані їхати на змагання, були готові купувати квитки за свій рахунок, але якби ціна квитків була 20-30 тис грн, а не 75 тис грн. А придбати квитки завчасно ми не могли, тому що в нас не було відкритих віз - їх відкрили в останній момент перед вильотом, а саме 20 липня (збірна Україна вилітала до Канади окремими групами в період 22-24 липня). Як тільки нам відкрили візи, ми почали шукати квитки до Галіфакса, але ціни на них були космічні, тому вже і було ухвалене таке рішення, що ми не поїдемо", - сказала Докієнко в інтерв'ю Xsport.

ЧС-2022 з веслування відбудеться від 3-го до 17 серпня в канадському Галіфаксі. Очікується, що на турнірі виступлять 17 представників України.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала вісім медалей на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

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