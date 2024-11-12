"Не відпускають": Ребров пояснив, чому футбольна збірна не може тренуватися в Україні

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав причину, чому національна команда не може проводити тренувальні збори у своїй країні.

За словами керманича "синьо-жовтих", європейські клуби категорично виступають проти того, щоб їхні українські гравці їхали на тренувальні збори до України.

Також Ребров заявив, що футболісти національної команди хочуть якомога швидше отримати можливість не тільки тренуватися в Україні, а й грати матчі перед уболівальниками на батьківщині.

"Збори в Україні? Я б із задоволенням. Я хочу, але ж іноземні гравці не можуть. Їх клуби не відпускають. Зараз це неможливо. На жаль. Я впевнений, що всі гравці бажають грати в Україні для своїх вболівальників.

Я не можу казати, що якщо ми граємо в Польщі чи Чехії, то там немає наших. Усі вболівальники – наші. Але коли ти граєш в Україні, це зовсім інша справа, зовсім інші емоції. Сподіваємося, якомога швидше повернемося. Це дуже важливо для наших людей. Всі це розуміємо, навіть намагаємося щось зробити, але наразі це неможливо", – пояснив Ребров у інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма Червона".

Незабаром збірна України проведе заключні матчі групового раунду Ліги націй-2024/25: 16 листопада команда Реброва у Батумі зіграє проти Грузії, а 19 листопада у Тирані позмагається з Албанією. "Синьо-жовті" готуються до поєдинків у турецькому Белеку.

За два тури до фінішу збірна України з 4 очками посідає останнє місце у групі B1 та зберігає шанси на підвищення у класі. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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