Не виграли Кубок Африки: президент Гвінеї наказав футбольній збірній повернути гроші

Перед початком змагань лідер держави поставив гравцям ультиматум.

Незвичайний прийом влаштував футбольній збірній Гвінеї тимчасовий президент країни, полковник Мамаді Думбуя після повернення команди з Кубка африканських націй.

Проводжав він національну команду на турнір з ультиматумом виграти його. В іншому випадку він пригрозив гравцям, що їм доведеться повернути державі вкладені в них гроші.

Гвінейська команда не змогла виконати бажання президента та вилетіла в 1/8 фіналу, мінімально поступившись Гамбії (0:1). На груповому етапі гвінейці посіли друге місце в квартеті з Сенегалом, Малаві та Зімбабве.

Як повідомив журналіст Саддік Адамс, Думбуя пробачив національній збірній "провал" на континентальній першості. Лідер держави висунув гравцям ультиматум лише для того, щоб мотивувати їх на перемогу, але насправді розуміє, що для створення команди потрібен час.

Проте гроші, які були віддані команді для покриття витрат на чвертьфінальні, півфінальні та фінальні ігри, все ж потрібно буде повернути до державної скарбниці.

Додамо, що на Кубку Африки уже визначилися всі пари 1/4 фіналу.

Гамбія - Камерун

Буркіна-Фасо - Туніс

Єгипет - Марокко

Сенегал - Екваторіальна Гвінея

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