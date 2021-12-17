Не виправдали сподівань: українські резервісти провалили спринт на Кубку світу з біатлону в Ансі

Не виправдали сподівань: українські резервісти провалили спринт на Кубку світу з біатлону в Ансі

Нікого з представників України немає навіть у топ-40.

У п'ятницю, 17 грудня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 у французькому Ансі відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли троє біатлоністів з резерву: Артем Тищенко, Тарас Лесюк та Руслан Ткаленко.

Раніше повідомлялося, що основна команда достроково завершила змагальний 2021 рік, щоб краще підготуватися до Олімпіади-2022. Таке рішення ухвалив старший тренер збірної Юрай Санітра.

За підсумками спринту ніхто з укранців не фінішував у топ-40. Попри бездоганну стрільбу, Лесюк і Тищенко посіли лише 46-те та 55-те місця відповідно.

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) 23:30.3

2. Едуард Латипов (Росія, 0+0) +7.2

3. Філіп Андерсен (Норвегія, 0+0) +18.2

...

46. Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +1:58.2

55. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +2:11.1

108. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2) +4:12.1

Днем раніше відбулася спринтерська гонка у жінок. Там найкращою з українок з ідеальною стрільбою стала Олена Білосюк - 18-та позиція.

Завтра, 18 грудня, на етапі в Ансі біатлоністи бігтимуть чоловічий та жіночий персьюти, а 19 грудня - перші в цьому сезоні масстарти.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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