"Не вистачило повітря": чому Валентина Семеренко не фінішувала в індивідуальній гонці на ОІ-2022

"Не вистачило повітря": чому Валентина Семеренко не фінішувала в індивідуальній гонці на ОІ-2022

36-річна українка зійшла з дистанції після двох вогневих рубежів.

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець повідомив, що завадило Валентині Семеренко фінішувати в індивідуальній гонці на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

У коментарі Суспільне Спорт тренер розповів про стан біатлоністки, та що насправді з нею трапилося.

"Лікарі нею займаються. Не вистачило повітря. Розпочала добре перше коло, але потім холодне повітря. У неї є незначна алергія на холод. Вона захлинулася, хотіла пробігти, але вже не було сенсу. Треба було раніше зійти з траси, але вона боролася до кінця.

Зараз їй краще, нею займаються лікарі. Падіння? Ні, не було, просто не могла бігти. Виник спазм, і вона не змогла бігти", - сказав Велепець.

Зазначимо, що в індивідуальній гонці українки Юлія Джима та Ірина Петренко посіли 10-те та 11-те місця відповідно. Це їхні найкращі результати в особистих гонках у нинішньому сезоні.

Раніше біатлонна програма Пекіна-2022 відкрилася змішаною естафетою, де українська збірна, на жаль, не потрапила до топ-10.

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