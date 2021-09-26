Не вистачило Селезньова: "Львів" виграв західноукраїнське дербі та відштовхнувся від дна УПЛ

Не вистачило Селезньова: "Львів" виграв західноукраїнське дербі та відштовхнувся від дна УПЛ

Львів'яни здобули першу перемогу в нинішньому сезоні.

ПФК "Львів" обіграв "Минай" у поєдинку 9-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на ужгородському стадіоні "Авангард" завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

У першому таймі команди обмінялися голами - на м'яч Володимира Якимця підопічні Василя Кобіна відповіли взяттям воріт у виконанні Антона Байдала.

Вирішальний гол підопічні Олега Дулуба забили на 56-й хвилині. Бразилець Шина відзначився з передачі Олександра Романчука, дозволивши своєму клубу відсвяткувати першу перемогу в сезоні.

Зазначимо, що зірковий форвард "Миная" Євген Селезньов не міг взяти участь в цьому матчі, оскільки дискваліфікований на дві зустрічі за те, що показав фанатам середній палець у попередній грі чемпіонату з "Ворсклою".

Читайте також: Обзивали сепаратистом: скандальний Селезньов перепросив за "фак", показаний фанатам у Полтаві

Завдяки цьому результату "Львів" (6 очок) залишив останню сходинку турнірної таблиці і тепер перебуває на 13-му місці. "Минай" (6 очок) - 14-й.

У 10-му турі УПЛ "Минай" зіграє з "Металістом 1925", а "Львів" поміряється силами з "Дніпром-1".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання