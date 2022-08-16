Не витримав провокації: новачок "Ліверпуля" у матчі АПЛ "боднув" суперника (відео)

Форвард "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс, який приєднався до команди цього літа, став антигероєм матчу АПЛ проти "Крістал Пелас".

У понеділок, 15 серпня, "Ліверпуль" приймав у поєдинку другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Крістал Пелас". Поєдинок завершився бойовою нічиєю - 1:1.

Рахунок для гостей на 32-й хвилині відкрив Вільфрід Заа. В середині другого тайму Луїс Діас забив гол у відповідь та врятував свою команду від поразки.

За кілька хвилин до цього "Ліверпуль" лишився в меншості - новачок команди Дарвін Нуньєс отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку (поштовх суперника після свистка) і подався відпочивати достроково.

OMG, red card for Darwin Nunez



Liverpool 0-1 Crystal Palace



Watch the game live on https://t.co/TBqeKjTmVg



pic.twitter.com/iErXh2lf1D — PLTV (@FSTPL2) August 15, 2022

Головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп прокоментував цей матч та відреагував на поведінку зіркового новачка команди.

"Почали гру ми непогано. Десь не щастило, десь ще щось, але в нас було бажання і ми провели стартовий відрізок так, як хотіли. "Крістал Пелес" вибрав грамотний план на гру. Грати проти схеми в 5 захисників було справді складно, враховуючи їхнє вміння швидко переходити в контратаки. Зі швидкісним Вілфрідом Заа складно справлятися.

Другий тайм почався теж непогано, але червона картка - удар нижче пояса. Звичайно, червона картка була, але Нуньєса спровокували. Дарвін не повинен так поводитися. Але все ж таки нам вдалося зрівняти рахунок і зберегти одне очко в такому складному для нас матчі. Ми відігралися вдесятьох, тому змушений визнати, що я відчуваю гордість", - цитує Клоппа BBC Sport.

Нагадаємо, що воротар "Квінз Парк Рейнджерс" Сені Дьєнг став героєм матчу англійського Чемпіоншипу проти "Сандерленда".

Читайте також:

АПЛ онлайн: результати матчів 2-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Бійка тренерів та Кейн-рятівник: "Челсі" не втримав перемогу у емоційному лондонському дербі

"Арсенал" з Зінченком здобув чергову впевнену перемогу в АПЛ