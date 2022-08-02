"Не вивезе технічно": ексчемпіон світу зробив прогноз щодо переможуця бою-реваншу між Усиком та Джошуа

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко спробував спрогнозувати, як завершиться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Так, 45-річний спортсмен усе ж віддав перевагу саме українцю.

Про це Сенченко розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Два бокових"

"Думаю, що Усик переможе в цьому поєдинку. І взагалі, мій прогноз, що цей бій не триватиме всі 12 раундів. Я вважаю, що він закінчиться достроковою перемогою одного з боксерів. Набір ваги Усиком? Мені важко судити. Я не в команді і не стежу за такими нюансами. Бій покаже. Подивимося, правильно він набрав чи неправильно.

Із новим тренером можна змінити картину поєдинку, тактичний план на бій. Важко сказати, що потрібно зробити Джошуа. Напевно, бути більш агресивним у бою, не давати шульзі працювати першим номером, битися в атакувальному стилі, йти в розмін.

Якщо Джошуа ризикне, то є ймовірність, що він може влучити. Але є ймовірність, що він може пропустити. Якщо ризикне, він може загострити бій, і у нього буде шанс панчера. Якщо не ризикне, то програє бій. Джошуа не вивезе технічно, Усик його переграє. Тоді не буде шансів для Джошуа. Я не бачу перемоги Джошуа", - зазначив Сенченко.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Сенченко розкритикував Василя Ломаченка через мовчання про війну.