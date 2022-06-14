Не візьмуть приклад з Wimbledon: тенісистам країн-агресорок дозволили виступити на US Open

Не візьмуть приклад з Wimbledon: тенісистам країн-агресорок дозволили виступити на US Open

Асоціація тенісу США (USTA) випустила офіційну заяву, згідно з якою дозволить російським та білоруським гравцям участь у US Open-2022 у нейтральному статусі.

Відкритий чемпіонат США не буде наслідувати приклад Wimbledon-2022 і допустить до цьогорічних змагань російських і білоруських тенісистів.

Про це повідомили на офіційному сайті Тенісної асоціації США (USTA).

"Виходячи з наших власних обставин, USTA дозволить усім гравцям, які мають право на участь у Відкритому чемпіонаті США 2022 року, незалежно від їхнього громадянства, взяти участь у змаганнях", – сказано у заяві асоціації.

Російські та білоруські гравці змагатимуться на US Open-2022, який розпочнеться 29 серпня, під нейтральним прапором.

Нагадаємо, що організатори Roland Garros теж дозволили брати участь у турнірі росіянам та білорусам. До слова, спортсменка з Росії Дар'я Касаткіна дійшла до півфіналу, де поступилася чемпіонці Відкритого чемпіонату Франції Ізі Свьонтек.