Не впевнений, що російські клуби колись зможуть знову виступати в єврокубках - очільник УЄФА

Президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Алєксандер Чеферін зробив заяву щодо участі команд, які представляють країну-агресорку.

Так, Чеферін наголосив на тому, що російські футбольні клуби можуть не повернутися до європейських континентальних турнірів через вторгнення країни до України. Відсторонення представників агресорів на майбутній сезон може бути продовжено на довгий час.

Відповідний коментар очільник УЄФА дав SKY Sport Italia.

"Всі ми недооцінювали ситуацію в попередні місяці, ніхто не міг припустити, що вибухне війна. І коли це почалося, ми всі думали, що це триватиме кілька тижнів. І тому зараз дуже складно припустити, що буде далі. Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову виступати в єврокубках".

Натомість, Чеферін зазначив, що організація всіляко допомагатиме українським командам провести національну першість та взяти участь у турнірах УЄФА.

"Ми зробимо все можливе, щоб українські клуби змогли грати у своїх турнірах. Я вже говорив це кілька разів: мені дуже шкода всіх українських та російських спортсменів, бо, особливо це стосується російських спортсменів, вони відчувають на собі ту шкоду, яку несе війна. Вони постраждали через безглузді та шалені рішення кількох людей", - сказав президент УЄФА.

Додамо, що УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в наступному сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

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