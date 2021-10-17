Не впоралися з аутсайдером: "Десна" втретє поспіль втратила очки в УПЛ

Не впоралися з аутсайдером: "Десна" втретє поспіль втратила очки в УПЛ

Команда Олександра Рябоконя не забила у ворота "Миная".

Чернігівська "Десна" зіграла внічию з "Минаєм" у поєдинку 11-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на ужгородському стадіоні "Авангард" завершилася з рахунком 0:0 .

"Сіверяни" не змогли перемогти в третій грі чемпіонату поспіль. Перед цим підопічні Олександра Рябоконя програли "Металісту 1925" (1:2) та "Зорі" (0:2).

Для "Миная" це був перший матч під керівництвом Ігора Леонова, який замінив на тренерському містку Василя Кобіна через невтішні результати на старті сезону.

"Десна" (17 балів) посідає сьому сходинку таблиці УПЛ. "Минай" (7 очок) розташувався на 13-му місці.

У наступному турів чернігівці 22 жовтня приймуть "Олександрію", а "Минай" 24 жовтня в гостях зіграє з "Рухом".

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