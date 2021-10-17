Не впоралися з аутсайдером: "Десна" втретє поспіль втратила очки в УПЛ

Команда Олександра Рябоконя не забила у ворота "Миная".
Чернігівська "Десна" зіграла внічию з "Минаєм" у поєдинку 11-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на ужгородському стадіоні "Авангард" завершилася з рахунком 0:0.
"Сіверяни" не змогли перемогти в третій грі чемпіонату поспіль. Перед цим підопічні Олександра Рябоконя програли "Металісту 1925" (1:2) та "Зорі" (0:2).
Для "Миная" це був перший матч під керівництвом Ігора Леонова, який замінив на тренерському містку Василя Кобіна через невтішні результати на старті сезону.
- "Десна" (17 балів) посідає сьому сходинку таблиці УПЛ. "Минай" (7 очок) розташувався на 13-му місці.
- У наступному турів чернігівці 22 жовтня приймуть "Олександрію", а "Минай" 24 жовтня в гостях зіграє з "Рухом".