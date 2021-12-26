Не вразив: Зінченка назвали найгіршим гравцем своєї команди у супергольовому матчі АПЛ

Не вразив: Зінченка назвали найгіршим гравцем своєї команди у супергольовому матчі АПЛ

Українець не відзначився жодною результативною дією.

В рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" на своєму полі впевнено переміг "Лестер".

Олександр Зінченко провів на полі весь поєдинок, але на відміну від своїх колег із захисту не відзначився результативними діями.

Портал SofaScore нагородив українця відміткою 6,2, що є найнижчим показником серед підопічних Гвардіоли.

Цього сезону АПЛ Зіна провів 7 матчів, у яких відзначився асистом.

"Манчестер Сіті" (47 очок) лідирує в таблиці АПЛ. Відрив від "Ліверпуля", який має матч у запасі, зріс до 6 балів. "Лестер" з 22 пунктами посідає 9-ту позицію.

У наступному матчі АПЛ "городяни" 29 грудня на виїзді зіграють із "Брентфордом", а "лисиці" днем раніше вдома зустрінуться з "Ліверпулем".

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