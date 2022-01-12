Не вставав з ліжка: зірці збірної Англії знадобилася психологічна допомога після Євро-2020

Рашфорд звинувачував себе у поразці збірній Італії.

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії Маркус Рашфорд зіткнувся з серйозними психологічними проблемами після провального матчу проти Італії у фіналі Євро-2020.

У тому матчі 24-річний форвард вийшов на заміну перед серією пенальті та не реалізував свій удар.

Як повідомляє Daily Mail, Рашфорд пролежав у ліжку кілька днів після гри та вперше в кар'єрі звернувся за допомогою до спортивного психолога.

Крім того, його психологічний стан погіршився на фоні жорсткої критики фанатів "Манчестер Юнайтед", які звинувачували форварда в егоїзмі за те, що він поїхав на чемпіонат Європи травмованим, хоча міг відмовитися від участі в турнірі, щоб краще підготуватися до нового сезону, як це зробив Мейсон Грінвуд.

Нагадаємо, що зустріч між збірними Англії та Італії завершилася з рахунком 1:1 у основний час та з рахунком 2:3 за серією пенальті. У складі збірної Англії пенальті не змогли пробити Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака.

Цього сезону 24-річний футболіст провів 15 матчів за "Манчестер Юнайтед" у всіх турнірах та забив 3 голи.

"Манкуніанці" розташовуються на 7-й позиції турнірної таблиці АПЛ з 31 очком. Свій наступний матч у чемпіонаті Англії "МЮ" проведе з "Брентфордом", поєдинок з яким був перенесений через спалах COVID-19.

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