Не встиг показати себе через травму: у Бразилії хочуть продовжити оренду зірки "Шахтаря"

Угоду хочуть продовжити до кінця 2023 року.

Бразильський "Атлетіко Мінейро" хоче продовжити оренду хавбека донецького "Шахтаря" Педріньо.

Про це повідомляє Fala Galo.

Зазначається, що керівництво клубу ініціювало переговори щодо продовження оренди до кінця наступного року.

Наразі угода щодо 24-річного футболіста розрахована до 30 червня 2023 року.

Педріньо приєднався до бразильської команди влітку цього року, однак згодом травмувався – розрив м'яза стегна. Він досі відновлюється після травми.

Усього за "Атлетіко Мінейро" Педріньо встиг зіграти 8 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик має найближчим часом змінити клубну прописку. "Арсенал" погодив умови трансферу 21-річного футболіста.

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