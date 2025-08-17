- Дата публікації
"Не вважаю, що заслужив": Ітаума після перемоги над Вайтом висловився про можливий бій з Усиком
Британський проспект розповів, хто може стати його наступним суперником.
Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума прокоментував перемогу нокаутом у першому раунді над своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом, а також висловився про можливий поєдинок з абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком.
"Я працював над цим 12-13 тижнів. Я сумлінно тренувався і не хотів, щоб усе закінчилося в першому раунді. Я продемонстрував вам чудовий виступ.
Хто наступний? Я не хочу кидати виклик Усику, тому що не вважаю, що заслужив на таку можливість. Але я хотів би зустрітися з тими, хто заслужив право битися з Олександром. Тож, можливо, з Агітом Кабаєлом, може, з Джозефом Паркером", – наводить слова Ітауми The Guardian із посиланням на BBC Radio 5 Live Sports Extra.
20-річний Ітаума має у своєму активі 13 перемог (10 – нокаутом) у 13 поєдинках на професійному рингу.
37-річний Вайт зазнав четвертої поразки у своїй кар'єрі. Також у його послужному списку 31 перемога (21 – нокаутом).
Зазначимо, що Ітаума вважається одним з потенційних суперників Усика. Впливовий функціонер Туркі Аль-Шейх хоче організувати бій між перспективним британцем та непереможним українцем.
Нагадаємо, 24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.
Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.
Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але українець попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму.