"Не вважаю, що заслужив": Ітаума після перемоги над Вайтом висловився про можливий бій з Усиком

Мозес Ітаума / © instagram.com/queensberrypromotions

Реклама

Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума прокоментував перемогу нокаутом у першому раунді над своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом, а також висловився про можливий поєдинок з абсолютним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком.

"Я працював над цим 12-13 тижнів. Я сумлінно тренувався і не хотів, щоб усе закінчилося в першому раунді. Я продемонстрував вам чудовий виступ.

Хто наступний? Я не хочу кидати виклик Усику, тому що не вважаю, що заслужив на таку можливість. Але я хотів би зустрітися з тими, хто заслужив право битися з Олександром. Тож, можливо, з Агітом Кабаєлом, може, з Джозефом Паркером", – наводить слова Ітауми The Guardian із посиланням на BBC Radio 5 Live Sports Extra.

Реклама

20-річний Ітаума має у своєму активі 13 перемог (10 – нокаутом) у 13 поєдинках на професійному рингу.

37-річний Вайт зазнав четвертої поразки у своїй кар'єрі. Також у його послужному списку 31 перемога (21 – нокаутом).

Зазначимо, що Ітаума вважається одним з потенційних суперників Усика. Впливовий функціонер Туркі Аль-Шейх хоче організувати бій між перспективним британцем та непереможним українцем.

Нагадаємо, 24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Реклама

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але українець попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму.