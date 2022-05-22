"Не вважаю за правильне здавати українські позиції": президент ФБУ відповів на критику міністра спорту

"Не вважаю за правильне здавати українські позиції": президент ФБУ відповів на критику міністра спорту

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус відреагував на слова міністра спорту України Вадима Гутцайта, який закликав його піти з посади віцепрезидента IBA.

Після скандального переобрання росіянина Кремльова на посаду голови Міжнародної асоціації боксу, його конкурент Борис ван дер Ферст ініціював листа до IBA, щоб обговорити можливість призупинення членства Федерації боксу Росії. Лист підписали представники восьми країн, але підпису президента Федерації боксу України там не було.

Міністр спорту України засудив підтримку Продивусом представника країни-агресорки, на що відреагував сам функціонер.

"Кілька останніх днів багато українських ЗМІ опублікували повідомлення, вигідні виключно російській пропаганді, що Володимир Продивус її підписав лист, підписаний представниками 8 країн про засудження дій Умара Кремльова та його колег з російської національної федерації.

На хвилі такого повідомлення мені посипалися пропозиції повністю здати інтереси України до Міжнародної боксерської асоціації (IBA) та звільнити місце першого віце-президента. Мені здається, найкращої картинки для пропагандистських російських ЗМІ вигадати було складно.

Чому ніхто не припускає, що подібний інфопривід — звичайний прийом, розрахований на те, що її правдивість ніхто не перевірятиме? Ще раз наголошую: Федерація боксу України і я як президент Федерації боксу України маю впевнену проукраїнську позицію", — написав Продивус на своїй сторінці в Facebook.

Очільник ФБУ підкреслив, що не збирається йти з посади віцепрезидента IBA.

"Як можна сприймати кулуарні заходи, створені для піару? Навіщо допомагати російській пропаганді? По-друге, я не вважаю за правильне здавати українські позиції, поки в цьому немає гострої стратегічної необхідності на користь українського народу. Сьогодні голос українського боксу лунає з трибуни найавторитетнішої боксерської організації світу. І я не соромлюся з трибуни говорити, що російські війська вбивають та ґвалтують наш народ. Звісно, ​​пропагандистським каналам кремля така риторика віцепрезидента IBA не подобається.

Позиція Президента України — не здавати жодних територій нашої країни та не зраджувати наш народ. Моя позиція як президента Федерації боксу України — не здавати жодних позицій у боксі і не залишати українських боксерів без їхнього представництва в Міжнародній асоціації боксу", — написав Продивус.

Нагадаємо, що український гімнаст Ілля Ковтун знявся з клубного чемпіонату Італії через допуск до виступів російських спортсменів.

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