"Не**й батьківщину любити на відстані": Шахов пропонує депортувати усіх росіян, які в інших країнах проводять марші на підтримку війни

"Не**й батьківщину любити на відстані": Шахов пропонує депортувати усіх росіян, які в інших країнах проводять марші на підтримку війни

Громадяни країни-агресорки підтримували війну в Україні у кількох європейських країнах.

Український півзахисник АЕКу Євген Шахов відреагував на акції росіян у Європі, в яких ті підтримували злочини своєї армії в Україні.

"Вважаю, що всі росіяни, які перебувають в інших країнах і при цьому проводять марші на підтримку російської агресії в Україні, мають бути депортовані назад до Росії. Не**й батьківщину любити на відстані", — написав Шахов в Instagram stories.

Раніше подібні марші та автопробіги провели у Берліні, Софії, а також Афінах, де за АЕК грає Шахов.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка та депутат Верховної Ради Ольга Саладуха розкритикувала Національний олімпійський комітет країни та Міністерство молоді та спорту за відсутність чіткої жорсткої позиції щодо російських спортсменів, чия країна розв'язала масштабну війну проти України.

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