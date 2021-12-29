Не з "Динамо" чи "Шахтаря": названо найкращого футболіста Чемпіонату України 2021 року

Не з "Динамо" чи "Шахтаря": названо найкращого футболіста Чемпіонату України 2021 року

Артем Довбик впевнено переміг в опитуванні тренерів і гравців УПЛ.

Популярне в Україні видання Команда №1 провело опитування серед 240 футболістів та 16 тренерів клубів української Прем'єр-ліги з метою визначити найкращого футболіста вітчизняного чемпіонату за підсумками 2021 року.

Переможцем цього голосування став нападник "Дніпра-1" Артем Довбик. 24-річний форвард набрав 245 балів, випередивши динамівців Віктора Циганкова (178) та Миколу Шапаренка (173).

Зазначимо, що минулого року найкращим гравцем елітного дивізіону України обрали саме Циганкова. Він уже четвертий рік поспіль потрапляє до трійки найкращих.

Топ-10 футболістів УПЛ 2021 року (опитування Команда №1)

1. Артем Довбик ("Дніпро-1") - 245 балів

2. Віктор Циганков ("Динамо") - 178

3. Микола Шапаренко ("Динамо") - 173

4. Віталій Буяльський ("Динамо") - 161

5. Олів'є Тілль ("Ворскла") - 111

6-7. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 63

6-7. Дмитро Різник ("Ворскла") - 63

8. Алан Патрік ("Шахтар") - 40

9. Ілля Забарний ("Динамо") - 37

10. Олександр Піхальонок ("Дніпро-1") - 27

Команда №1

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