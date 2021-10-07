Не з "Динамо" та "Шахтаря": український футболіст опинився в списку найкращих молодих гравців планети

Цьому виконавцю лише 17 років.

Авторитетне британське видання The Guardian склало список найкращих молодих гравців світу, які родилися в 2004 році.

За інформацією їхнього офіційного сайту, тут опинилися 60 виконавців. Примітно, що в переліку цих футболістів знайшлося місце й для українця.

Так, цим виконавцем є півзахисник " Дніпра-1 " - Єгор Ярмолюк. 17-річний вундеркінд дніпровського колективу вже провів 17 матчів за команду Ігор Йовічєвіча, забивши один гол. Окрім того, на його рахунку чотири гри за збірну України до 21 року.

Ось, власне, як характеризує Ярмолюка The Guardian.

"Ярмолюка часто порівнюють з його співвітчизником Андрієм Ярмоленком, і не лише через однакове ім’я. Як і гравець національної збірної України, 17-річний талант дуже сильний та потужний з м’ячем, а також може грати на фланзі. Утім, цей молодий проспект може запропонувати значно більше.

Він є працездатним, невтомним півзахисником, якому можна довіряти вести гру з його чудовим баченням та неперевершеним футбольним мозком. Так само непоганий він і у грі без м’яча. Кращою позицією для Ярмолюка здається центральний хавбек "бокс-ту-бокс", оскільки він може демонструвати більшість зі своїх чеснот саме тут. Серед них майстерність у грі "один в один", швидкісний дриблінг та вміння робити ключові передачі.



Ямолюк дебютував за молодіжну збірну України, коли йому було лише 16 років та 146 днів, ставши другим за цим показником після ексзахисника "Барселони" Дмитра Чигринського".

У поточному сезоні Ярмолюк зіграв 5 матчів у складі "Дніпра-1" (101 хвилину в сумі), забив один гол;

"Дніпро-1" наразі посідає п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Після 10 турів в активі команди Йовічєвіча 19 балів. У наступному матчі "Дніпро-1" (16 жовтня, прим.) зіграє проти Колоса.

Додамо, що в списку від The Guardian опинився й майбутній футболіст "Шахтаря" - бразильський форвард Вінісіус Тобіас. Він поповнить склад "гірників" у лютому 2022 року.

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