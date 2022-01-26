Не з відчаю: тренер чемпіонів Європи пояснив, чому повернув скандального форварда до збірної

Маріо Балотеллі отримав виклик до "Скуадри Адзурри" вперше від 2018 року.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував своє рішення викликати епатажного нападника Маріо Балотеллі на дводенний тренувальний збір, який відбудеться 26-28 січня.

"Виклик Балотеллі - жест відчаю? Якщо відчай - це те, що ми відчували перед Євро, то він працює на нас. Можливо, ми робимо все, що в наших силах, коли ми трохи у відчаї. Але хочу зазначити, що не вважаю виклик Маріо жестом відчаю. Він завжди демонстрував чудову техніку.

Головне - оцінити його фізичну форму. Останнім часом ми втратили його з поля зору, тому поспостерігати за ним поблизу буде корисно. Він нічого нам не обіцяє, як ми нічого не обіцяємо йому. Думаю, він радий бути у збірній. Я оцінюватиму його так само, як і всіх інших", - наводить слова Манчіні Football Italia.

Сам Балотеллі вже прокоментував своє повернення до збірної Італії, куди не викликався від вересня 2018 року.

"Все чудово, у мене гарний настрій. Вважаю, що отримати виклик до збірної в 31 рік - це нормально. Немає нічого дивного. Вірю в те, що Італія вийде на Чемпіонат світу. Наша команда це заслужила. Не знаю, як вони опинилися у плейоф, але таке може статися. Ми з Манчіні поспілкувалися, все гаразд. За його роботи я дебютував і, сподіваюся, з ним колись завершу кар'єру", - сказав Балотеллі в інтерв'ю Football Italia.

У нинішньому сезоні Балотеллі провів 19 матчів у Чемпіонаті Туреччини за "Адана Демірспор", в яких забив вісім м'ячів. Маріо є срібним призером Чемпіонату Європи-2012 у складі "Скуадри Адзурри".

Додамо, що впродовж своєї кар’єри Балотеллі неодноразово відзначався шаленими витівками. У грудні 2018 року футболіст напав на партнера та познущався з нього у роздягальні. Колишній партнер Балотеллі по "Інтеру" розповідав, що в молоді роки Маріо любив пісяти в бутси одноклубникам. А зовсім нещодавно Маріо вдарив ногою партнера по команді.

Італійці - чинні чемпіони Європи. У фіналі Євро-2020 підопічні Манчіні на "Вемблі" в серії пенальті перемогли англійців.

Збірна Італії фінішувала другою у відбірковій групі ЧС-2022, віддавши пряму путівку на мундіаль швейцарцям.

Тепер команда Манчіні в півфіналі "стиків" за вихід на планетарну першість 24 березня зіграє з Північною Македонією, а в разі перемоги у фіналі 29 березня зустрінеться з переможцем пари Португалія - Туреччина.

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