Не за звання "абсолюта": названо остаточну дату реваншу Усик – Ф'юрі

Бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в саудівському Ер-Ріяді.

Про це в соцмережах повідомив керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.

Цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, адже раніше український боксер відмовився від титулу IBF. Новим володарем цього пояса став британець Даніель Дюбуа який у ніч проти 2 червня достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича.

У поєдинку між Дюбуа та Хрговичем на кону стояв тимчасовий титул IBF у надважкій вазі, але після того, як Усик добровільно звільнив пояс, Даніеля підвищили до повноцінного чемпіона.

Перший захист титулу IBF він проведе 21 вересня у бою проти свого співвітчизника Ентоні Джошуа на арені "Вемблі" Лондоні.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції українця після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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