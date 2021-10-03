Не забили пенальті, але перемогли: "Зоря" розібралася з "Десною" та увірвалася в топ-4 УПЛ (відео)

Не забили пенальті, але перемогли: "Зоря" розібралася з "Десною" та увірвалася в топ-4 УПЛ (відео)

Команда Віктора Скрипника реабілітувалася за єврокубковий розгром від "Роми".

Луганська "Зоря" обіграла чернігівську "Десну" в матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на "Славутич-Арені" в Запоріжжі завершилася з рахунком 2:0.

Підопічні Віктора Скрипника повинні були виходити вперед вже на 7-й хвилині, але Сергій Булеца не реалізував пенальті.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Зоря - Десна - 0:0. Відео незабитого голу з пенальті (7`)

На 19-й хвилині Булеца виправив свою помилку та відзначився з гри.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Зоря - Десна - 1:0. Відео голу Булеца (19`)

А на 70-й хвилині Артем Громов встановив остаточний рахунок у протистоянні.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Зоря - Десна - 2:0. Відео голу Громова (69`)

Таким чином, бронзовий призер минулого сезону УПЛ реабілітувався перед власними уболівальниками після розгромної домашньої поразки від "Роми" в 2-му турі Ліги конференцій.

"Зоря" (20 очок) вийшла на четверте місце турнірної таблиці УПЛ, "Десна" (16 балів) залишилася сьомою.

У наступному турі, який відбудеться після паузи на ігри збірних, луганці 15 жовтня зіграють на виїзді проти "Шахтаря", чернігівці 17 жовтня в гостях зустрінуться з "Минаєм".

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