Не забили пенальті, але перемогли: "Зоря" розібралася з "Десною" та увірвалася в топ-4 УПЛ (відео)

Команда Віктора Скрипника реабілітувалася за єврокубковий розгром від "Роми".
Луганська "Зоря" обіграла чернігівську "Десну" в матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на "Славутич-Арені" в Запоріжжі завершилася з рахунком 2:0.
Підопічні Віктора Скрипника повинні були виходити вперед вже на 7-й хвилині, але Сергій Булеца не реалізував пенальті.
На 19-й хвилині Булеца виправив свою помилку та відзначився з гри.
А на 70-й хвилині Артем Громов встановив остаточний рахунок у протистоянні.
Таким чином, бронзовий призер минулого сезону УПЛ реабілітувався перед власними уболівальниками після розгромної домашньої поразки від "Роми" в 2-му турі Ліги конференцій.
- "Зоря" (20 очок) вийшла на четверте місце турнірної таблиці УПЛ, "Десна" (16 балів) залишилася сьомою.
- У наступному турі, який відбудеться після паузи на ігри збірних, луганці 15 жовтня зіграють на виїзді проти "Шахтаря", чернігівці 17 жовтня в гостях зустрінуться з "Минаєм".