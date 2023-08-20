Не забили пенальті: "Челсі" з Мудриком у більшості поступився "Вест Гему" в АПЛ (відео)

Команда Маурісіо Почеттіно не змогла виграти другий матч поспіль на старті сезону.

"Челсі" на виїзді зазнав поразки від "Вест Гема" в матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок завершився з рахунком 3:1 .

Уже на 7-й хвилині зустрічі "молотобійців" вивів уперед Наєф Агерд. На 28-й хвилині "сині" відповіли голом Карні Чуквуемеки.

Наприкінці першого тайму "пенсіонери" мали чудову можливість повести в рахунку, але Енцо Фернандес не реалізував пенальті.

На початку другої половини поєдинку "Вест Гем" знову повів у рахунку – на 53-й хвилині відзначився Майкл Антоніо.

На 67-й хвилині "молотобійці" залишилися в меншості – Агерд отримав другу жовту картку.

Однак "Челсі" чисельною перевагою скористатися не зумів. Ба більше, підопічні Маурісіо Почеттіно пропустили втретє – остаточний рахунок гри у компенсований час встановив Лукас Пакета, який забив з пенальті.

Український вінегр "Челсі" Михайло Мудрик розпочав матч на лавці для запасних, але провів на полі весь другий тайм. Результативними діями українець відзначитись не зумів.

Огляд матчу

"Пенсіонери" не змогли виграти другий матч поспіль на старті сезону АПЛ. У першому турі "Челсі" зіграв унічию з "Ліверпулем" (1:1).

Зараз "сині" з одним балом посідають 14-те місце в турнірній таблиці. "Вест Гем" з 4 очками піднявся на шосту позицію.

У 3-му турі АПЛ "Челсі" 25 серпня прийме "Лутон", а "молотобійці" наступного дня на виїзді зустрінуться з "Брайтоном".

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