Не залишили жодних шансів: "Ювентус" із розгромом вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії

"Стара синьйора" перекониво забезпечила собі місце в наступному раунді.
"Ювентус" розгромив "Сампдорію" (4:1) у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії та вийшов до чвертьфіналу турніру.
На 25-й хвилині Хуан Куадрадо вивів "Стару синьйору" вперед. Після перерви "б'янконері" зміцнили свою перевагу - на 52-й хвиині відзначився Даніеле Ругані.
На 63-й хвилині Андреа Конті скоротив відставання генуезького клубу, проте далі підопічні Массіміліано Аллегрі забили ще двічі - голи в активі Паулу Дібали та Альваро Морати.
One— JuventusFC (@juventusfc) January 18, 2022
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Додамо, що раніше до чвертьфіналу Кубка Італії пробиися "Фіорентина", "Аталанта", "Мілан" та "Лаціо". Решта учасників 1/4 фіналу визначиться 19-20 січня.
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