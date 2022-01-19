Не залишили жодних шансів: "Ювентус" із розгромом вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії

Не залишили жодних шансів: "Ювентус" із розгромом вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії

"Стара синьйора" перекониво забезпечила собі місце в наступному раунді.

"Ювентус" розгромив "Сампдорію" ( 4:1 ) у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії та вийшов до чвертьфіналу турніру.

На 25-й хвилині Хуан Куадрадо вивів "Стару синьйору" вперед. Після перерви "б'янконері" зміцнили свою перевагу - на 52-й хвиині відзначився Даніеле Ругані.

На 63-й хвилині Андреа Конті скоротив відставання генуезького клубу, проте далі підопічні Массіміліано Аллегрі забили ще двічі - голи в активі Паулу Дібали та Альваро Морати.

Додамо, що раніше до чвертьфіналу Кубка Італії пробиися "Фіорентина", "Аталанта", "Мілан" та "Лаціо". Решта учасників 1/4 фіналу визначиться 19-20 січня.

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