Не залишилися осторонь: збірна Уельсу зіграє товариський матч, щоб зібрати гроші для України

Не залишилися осторонь: збірна Уельсу зіграє товариський матч, щоб зібрати гроші для України

Поєдинок відбудеться 29 березня.

Збірна Уельсу вирішила приєднатися до міжнародної допомоги України, яка бореться з російськими окупантами.

Про це повідомляється на офіційному сайті Футбольної асоціації Уельсу.

Національна команда 29 березня проведе товариський матч, кошти, отримані від якого будуть передані громадянам України, які постраждали від війни.

Суперниками валлійців стане або збірна Шотландії (якщо Уельс програє Австрії) або той, хто програє у матчі плейоф Швеція - Чехія.

Нагадаємо, що Польща вийшла у фінал відбору на ЧС-2022 з футболу через дискваліфікацію збірної Росії.

Читайте також:

Європейські гранди призупинили співпрацю з найбільшим букмекером країни-агресорки

"You'll Never Walk Alone": клуби Бундесліги влаштували акцію на підтримку України (фото)

Мадридський "Реал" пожертвував мільйон євро для біженців з України