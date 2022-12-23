Не заслуговує на другий шанс: скандального росіянина вигнали з команди пілота Формули-1

Російський картингіст Артем Северюхін, який продемонстрував нацистське вітання під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи, не виступатиме за команду Lennox Racing

Про це повідомляє пресслужба колективу.

"Lennox Racing Team хоче уточнити, що угоду з Артемом Северюхіним припинено", – йдеться у повідомленні.

У понеділок, 19 грудня, Lennox Racing Team повідомила, що Северюхін виступатиме за колектив, зазначивши, що кожен заслуговує на другий шанс у житті. Згодом це повідомлення зникло.

Lennox Racing – офіційний представник картингового бренду віцечемпіона сезону-2022 "Формули-1" Шарля Леклера.

15-річний Северюхін виступав під італійським прапором на чемпіонаті Європи з картингу в класі OK. Після перемоги він показав нацистський жест під час церемонії нагородження. У травні FIA дискваліфікувала росіянина.

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