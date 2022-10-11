"Не заслуговує називатися українцем": Зозуля закликав позбавити Тимощука громадянства України

Український футболіст Роман Зозуля висловився про колишнього капітана національної збірної Анатолія Тимощука, який продовжує заробляти гроші в Росії, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

Зозуля переконаний, що в Тимощука потрібно забрати паспорт України, адже він не заслуговує називатися українцем.

"Я не знаю, як прокоментувати вчинок Тимощука. Його тільки бог покарає за те, що він зробив. Я з ним спілкувався раніше, до війни. Ми молоді прийшли до збірної, і він нас підтримував. Був тоді класний капітан, класний хлопець. Що сталося? Не знаю. Потрібно просто у таких людей забирати паспорт громадянина України. Він не заслуговує називатися українцем. Не знаю, чи можна за законом так просто забрати паспорт, але це потрібно зробити. Щоб ніколи в житті його нога не змогла ступити на нашу територію.

Таких є багато. Якщо їм подобається, нехай там і живуть. Недовго їм лишилося. Недовго залишилося до нашої перемоги. А після нашої перемоги почнеться: "та я просто тихо", "а я не хотів", "а я допомагав", "а я 10 батальйонів одягнув, тільки я це робив не для піару, тихо", "а я зараз приїду, допоможіть". Ні, не прокатить", - сказав Зозуля у програмі "Рандеву".

Від початку збройної агресії Росії проти України Тимощук ніяк не засудив дії окупантів, а також продовжив працювати в тренерському штабі санкт-петербурзького "Зеніта". Своєю чергою, батько Анатолія, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.

Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України (144). Проте 11 березня Анатолія офіційно викреслили з історії українського футболу. Його позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України. Також у Тимощука відібрали звання "Почесного громадянина міста Луцьк".

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