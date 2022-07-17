"Не заслуговують називати себе українцями": Зозуля - про футболістів-зрадників Тимощука та Ордеця

Український футболіст Роман Зозуля висловився про своїх співвітчизників Анатолія Тимощука та Івана Ордеця, які продовжують працювати в Росії, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля, який від 2014 року активно допомагає українській армії у війні з російськими загарбниками, вважає, що Анатолій Тимощук та Івана Ордець не мають права називатися українцями та носити громадянство нашої країни.

"Вони обрали свій шлях. Навіть не хочеться про них говорити. Думаю, що після нашої перемоги їм немає повернення до України. Вони не заслуговують називати себе українцями і носити український паспорт. Хай сидять там, де зараз. Їх тільки Бог покарає, або вони всі помруть як російський народ", - сказав Зозуля в інтерв'ю Tribuna.com.

Від початку збройної агресії Росії проти України Тимощук ніяк не засудив дії окупантів, а також продовжив працювати в тренерському штабі санкт-петербурзького "Зеніта". Своєю чергою, батько Анатолія, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.

Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України (144). Проте 11 березня Анатолія офіційно викреслили з історії українського футболу. Його позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України. Також у Тимощука відібрали звання "Почесного громадянина міста Луцьк".

Що стосується Ордеця, то він лише на 5-му місяці повномасштабної війни призупинив контракт з московським "Динамо" і перейшов до німецького "Бохума". Раніше повідомлялося, що Іван розважився на вечірці в Москві, поки окупанти обстрілюють його рідний край.

Ордець жодним чином не висловив свою позицію щодо війни, яку Росія веде проти України. У соцмережах Іван опублікував лише два дописи - обидва ще наприкінці лютого. Перший - про те, що він нібито "усім серцем з Україною". Другий - про жахіття у Волновасі, не вказавши, хто приніс його рідному місту численні смерті та страждання.

Зазначимо, що після 24 лютого троє гравців і тренерів з українським паспортом не розірвали контракти з російськими клубами, хоча могли це зробити за правилом ФІФА: Іван Ордець ("Динамо" Москва), Анатолій Тимощук ("Зеніт" Санкт-Петербург) та Дмитро Іванісеня ("Крилья Совєтов" Самара).

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