Рамаз Сванадзе / © Associated Press

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Головний тренер збірної Грузії Рамаз Сванадзе відреагував на поразку від України в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для українців поєдинок відбувся на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице та завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

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Збірна Грузії стала єдиною серед усіх 54 команд Ліги націй-2026/27, яка завершила груповий етап без забитих м'ячів.

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"Ми намагалися грати першим номером у кожному матчі. У нас були проблеми із завершенням атак. Це теж факт. Просто я не можу знайти іншого пояснення тому, що за шість поєдинків ми не забили жодного м'яча. Зрозуміло, що це ненормально. Якщо повернутися до самої гри, вважаю, що ми не заслуговували на поразку.

Навпаки, якщо в першому таймі хтось і мав забивати гол, то це були ми. Але, на жаль, нам бракує деталей. Це вже свідчить про те, що кожен із нас недопрацьовує. Усе має відбуватися так, щоб ці деталі шкодили не нам, а, навпаки, нашим суперникам. У сучасному футболі все саме так, і так буде завжди", — сказав Сванадзе.

Збірна України (7 очок) посіла третє місце у групі та зберегла прописку в дивізіоні B Ліги націй на наступний сезон.

Збірна Грузії (2 бали) фінішувала на останній сходинці в квартеті й у березні 2027 року гратиме стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.

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Переможцем групи стала Північна Ірландія (12 очок), яка в заключному турі на виїзді зіграла внічию з Угорщиною (11 пунктів) з рахунком 1:1.

Таким чином, північноірландці напряму підвищилися до елітного дивізіону Ліги націй, а угорці, посівши друге місце у групі, навесні наступного року зіграють стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А.

Раніше повідомлялося, що названо найкращого гравця збірної України в переможному матчі Ліги націй проти Грузії.

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