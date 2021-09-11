Не завадив і скасований гол: "Динамо" у Харкові впевнено обіграло "Металіст 1925"

Не завадив і скасований гол: "Динамо" у Харкові впевнено обіграло "Металіст 1925"

Голи Віктора Циганкова і Дениса Гармаша принесли "біло-синім" чергові три очки.

Київське "Динамо" перемогло "Металіст 1925" у поєдинку 7-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на ОСК "Металіст" у Харкові завершилася переконливим тріумфом гостей - 2:0.

Підопічні Мірчі Луческу повести в рахунку на 36-й хвилині. Томаш Кендзьора головою замкнув подачу з кутового, проте головний арбітр Максим Козиряцький скасував взяття воріт після перегляду відеоповтору (VAR). Рефері зафіксував офсайд у захисника "біло-синіх" Олександра Сироти.

ua.tribuna.com

ua.tribuna.com

Таким чином, перший тайм поєдинку минув без забитих голів. А от на старті другої половини зустрічі кияни швидко двічі вразили ворота господарів. На 47-й хвилині Віктор Циганков відзначився після скидки Іллі Шкуріна. А вже через п'ять хвилин гол до свого активу записав Денис Гармаш, йому асистував Карлос Де Пена.

"Динамо" (19 очок) очолюю турнірну таблицю УПЛ. "Металіст 1925" (6 балів) посідає 11-ту сходинку.

У наступному матчі кияни 14 вересня приймуть "Бенфіку" на старті групового етапу Ліги чемпіонів, а 18 вересня команда Луческу зіграє вдома з "Олександрією".

"Металіст 1925" 19 вересня проведе виїзну зустріч УПЛ проти "Львова".

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