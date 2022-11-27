Не завадив навіть скасований гол: збірна Марокко сенсаційно переграла Бельгію на ЧС-2022

Збірна Бельгії зазнала сенсаційної поразки від Марокко в матчі 2-го туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 0:2 .

Марокканці могли виходити вперед ще наприкінці першого тайму. У компенсований час Хакім Зієш зі штрафного підкрутив м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа. Але після підказки відеоасистента (VAR) арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд у когось з гравців, які перед воротами заважали голкіперу бельгійців.

Із цього підопічні Роберто Мартінеса не зробили висновків і в другій половині зустрічі пропустили знову. Цього разу гол марокканців уже зарахували. На 73-й хвилині Абдельхамід Сабірі майже від кутового прапорця закрутив м'яч у ближній кут.

А в компенсований до другого тайму час Закарія Абухлаль поставив крапку в цьому поєдинку, з меж штрафного вколотивши м'яч у "дев'ятку" після передачі Зієша.

Нагадаємо, що в першому турі Бельгія перемогла Канаду (1:0), а марокканці розписали нічию з хорватами (0:0).

Завдяки цьому успіху марокканці з 4 очками очолили турнірну таблицю свого квартету. Бельгія, маючи 3 бали, опустилася на другу сходинку. Далі йдуть Хорватія (1) і Канада (0).

В іншому поєдинку 2-го туру групи F битимуться Хорватія і Канада. Цей поєдинок також відбудеться 27 листопада, о 18:00 за київським часом.

Хорватія і Канада. Цей поєдинок також відбудеться 27 листопада, о 18:00 за київським часом. У матчах заключного туру квартету F, які відбудуться 1 грудня, Бельгія зіграє з Хорватією, а Марокко поміряється силами з Канадою.

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