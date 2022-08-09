Не зазнали жодної поразки: жіноча збірна України вдруге в історії виграла "золото" шахової Олімпіади

Зазначимо, що на змаганнях "синьо-жовті" виступили у зірковому складі: Марії та Ганни Музичук, Ганни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси.

На попередній Олімпіаді 2018 року українки посіли друге місце, поступившись лише команді Китаю. До шахової Олімпіади-2022 українки підходили у статусі другого номеру рейтингу. Лідерками жіночого рейтингу були шахістки з Індії.

Змагання складалися з 11 раундів, у яких брали участь 162 збірні.

До заключного 11-го раунду Україна підходила, не програвши жодного протистояння. В останньому раунді Україна мала зіграти з Польщею - ще однією претенденткою на перемогу у шаховій Олімпіаді. Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі. Марія Музичук здолала Аліну Кашлінськую: на 35-му ході полька відмовилася продовжувати гру. А у заключній партії Ушеніна дотисла польську шахістку Олівію Кьолбасу та принесла команді другу перемогу. Ще дві партії у протистоянні Україна - Польща були зведені внічию. Завдяки цьому Україна перемогла Польщу у протистоянні з рахунком 3:1.

Як наслідок, Україна завершила турнір, не зазнавши жодної поразки: сім перемог та чотири нічиїх. В активі "синьо-жовтих" 18 очок. Стільки ж має і Грузія, проте вони поступилися українкам за додатковим показником.

Це друге "золото" України на шаховій Олімпіаді в історії. Першу перемогу українки здобули ще 2006 року, і тоді у складі команди була Ушеніна. Загалом ж це четвертий титул України на шаховій Олімпіаді: у 2004 та 2010 роках "золото" здобували чоловіки;

На чоловічій шаховій Олімпіаді Україна посіла підсумкове 31-е місце, набравши за підсумками 11 раундів 14 очок.

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