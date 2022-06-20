Не зіграв в Україні жодного матчу: зірковий футболіст "Шахтаря" став одноклубником Яремчука

Не зіграв в Україні жодного матчу: зірковий футболіст "Шахтаря" став одноклубником Яремчука

Португальська "Бенфіка" офіційно оголосила про перехід вінгера донецького "Шахтаря" Давіда Нереса.

25-річний бразильський вінгер підписав з лісабонською командою контракт до 2027 року. Трансфер Нереса обійшовся "Бенфіці" в 15,3 мільйона євро.

За інформацією португальських ЗМІ, "Шахтар" отримає лише частину цих коштів через наявну заборгованість перед клубом за перехід іншого бразильського хавбека Педріньйо влітку минулого року.

Нерес перебрався до "Шахтаря" з амстердамського "Аякса" в січні 2022 року, але через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України не встиг дебютувати за "гірників" в офіційних матчах.

Додамо, що за "Бенфіку" також виступає український форвард Роман Яремчук. Нещодавно він позбувся свого конкурента за місце в стартовому складі - уругвайський нападник Дарвін Нуньєс перейшов до "Ліверпуля".

Раніше ЗМІ повідомляли, що талант "Шахтаря" Михайло Мудрик продовжить кар'єру в Бундеслізі.

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