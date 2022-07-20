Не зіграє проти росіянина: титулований норвезький гросмейстер відмовився захищати титул чемпіона світу

Один з найкращих гравців в історії шахів норвежець Магнус Карлсен оголосив, що цього року не захищатиме свій титул.

Чинний чемпіон світу Магнус Карлсен повинен був у вирішальному матчі за шахову корону боротися проти росіянина Яна Непомнящего, який виграв турнір претендентів у Мадриді. Однак, норвежець вирішив відмовитися від участі у фінальному поєдинку.

"Рішення ухвалено, і я спокійно до цього ставлюся. Думав над цим тривалий час, десь рік або ж навіть півтора від моменту останнього матчу. Поговорив про це зі своєю командою, з ФІДЕ, з Непомнящім.

У мене немає мотивації грати ще один матч. Просто відчуваю, що у мене немає стільки бажання, мені це не подобається. І хоча я упевнений, що матч був би цікавим, просто вирішив його не грати", - цитує слова Карлсена Chess24.

Водночас Карлсен зазначив, що не збирається залишати шахи. Норвежець планує виступити на турнірах, які для нього є цікавішими, ніж гра з росіянином за шахову корону.

Таким чином, згідно з регламентом, в матчі титул чемпіона світу з шахів суперником Непомнящего стане китаєць Дін Ліжень, який посів друге місце на турнірі претендентів.

Магнус Карлсен - багаторазовий чемпіон світу і незмінний володар шахової корони від 2013 року, коли він обіграв індійського гросмейстера Вішванатана Ананда. Потім норвежець успішно захистив титул у матчі проти того ж Ананда, а також проти росіянина Сергія Карякіна та американця Фабіано Каруани.

Минулого року Карлсен у фіналі розгромив Непомнящего та уп'яте став чемпіоном світу з шахів.

Раніше повідомлялося, що у центрі Луцька восьмирічний хлопчик збирає гроші для військових, граючи в шахи.

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