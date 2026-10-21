Не зіграє з Україною: зірковий футболіст ПСЖ отримав важку травму в матчі Ліги чемпіонів

Хвіча Кварацхелія / © Associated Press

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Вінгер французького ПСЖ та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія отримав важку травму в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти "Барселони".

25-річний футболіст дістав пошкодження у боротьбі за м'яч проти захисника каталонців Хаві Еспарта і не зміг самостійно залишити поле — на 59-й хвилині його замінив Магнес Акліуш.

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Як повідомляє офіційний сайт французького гранда, грузинському вінгеру діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Найближчими днями йому доведеться перенести операцію.

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Точних термінів відновлення гравця поки не називають. Він ризикує більше не зіграти цього сезону.

Таким чином, Кварацхелія не допоможе збірній Грузії в матчі заключного туру групового етапу Ліги націй проти України, який відбудеться 17 листопада.

Цього сезону Хвіча провів 11 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.

ПСЖ на своєму полі здобув перемогу над "Барселоною" з рахунком 4:2. Український захисник парижан Ілля Забарний вийшов на заміну на 59-й хвилині замість травмованого Маркіньйоса.

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Наразі команда Луїса Енріке з 9 очками після трьох турів лідирує у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка ПСЖ 3 листопада на виїзді зіграє з "Вільярреалом".

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі минулого розіграшу турніру французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Раніше повідомлялося, що Забарний забив гол за ПСЖ у матчі чемпіонату Франції.

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