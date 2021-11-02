Не Зінченко: українець оформив переможний та водночас дебютний гол в АПЛ (відео)

Не Зінченко: українець оформив переможний та водночас дебютний гол в АПЛ (відео)

Він лише нещодавно отримав українське громадянство.

Український футболіст " Вулверхемптона " Макс Кілман відзначився дебютним забитим м'ячем у рамках англійської Прем'єр-ліги.

24-річний центральний захисник вийшов у стартовому складі своєї команди на домашній поєдинок 10-го туру АПЛ проти "Евертона". Кілман прибіг до штрафного майданчика суперника на розіграш кутового. Він найкраще зіграв на другому поверсі та головою перевів м'яч у ворота суперника.

Зазначимо, що цей гол став переможним у протистоянні, а сама гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "Вулверхемптона".

Подивитися м'яч Кілмана ви можете, починаючи від 1:25.

Додамо, що лише в травні 2021 року Кілман отримав українське громадянство. Макс поки не може виступати за збірну України. Таке рішення ФІФА ухвалила у зв'язку з тим, що футболіст виступав за збірну Англії з футзалу.

Кілман виступає за "Вулверхемптон" від 2018 року;

Цього сезону на його рахунку 12 ігор у всіх турнірах та один забитий м'яч;

Після цієї перемоги "Вулверхемптон" набрав 16 пунктів та піднявся на сьому сходинку турнірної таблиці.

Додамо, що наразі окрім Кілмана в Англії виступають ще двоє українців - Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") та Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"). Сашко забивав лише в Кубку Ліги, а ось Ярмоленко вже відзначався в рамках АПЛ.

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