Не зміг побороти лейкемію: помер відомий сербський тренер

Колишній сербський футболіст і тренер Сініша Міхайлович пішов із життя на 54-му році життя.

Про це повідомляє Sky Sport Italy.

Зазначається, що він помер унаслідок тривалої боротьби з лейкемією, яку діагностували 2019 року.

Міхайлович помер в одній із лікарень Риму.

Під час кар'єри футболіста серб грав у складі "Црвени Зірки", "Роми", але найбільше відомий за виступом за "Лаціо" (1998-2004). Завершив кар'єру Михайлович 2006 року у складі "Інтера". На міжнародному рівні Михайлович спочатку представляв Югославію, а згодом — команду Сербії та Чорногорії.

2006 року розпочав кар'єру тренера, ставши помічником в "Інтері". Після цього він працював у "Фіорентині", збірній Сербії, "Сампдорії", "Торіно". Останні три сезони Михайлович керував "Болоньєю", яку залишив на початку вересня 2022 року.

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