Не зміг захистити титул: легендарний Надаль сенсаційно вилетів з Australian Open-2023

Це найбільш ранній виліт іспанця з турніру "Великого шолома" за останні сім років.

Друга ракетка світу Рафаель Надаль несподівано не зумів подолати друге коло Australian Open-2023.

36-річний іспанець програв американцю Маккензі Макдональду (№65 ATP) з рахунком 4:6, 4:6, 5:7.

Варто зазначити, що під час матчу у 22-разового чемпіона "Великих шоломів" виникли проблеми зі здоров'ям. Рафа в другому сеті травмував стегно і був вимушений взяти медичну паузу.

Іспанський тенісист знайшов сили продовжити поєдинок, проте виграти бодай сет вже не зумів.

Виліт у другому колі – це найгірший результат для Надаля на турнірах серії Grand Slam від 2016 року, коли він програв на старті Australian Open-2016.

Таким чином, Надаль склав повноваження чинного тріумфатора Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Минулого року іспанець у фіналі переміг росіянина Данила Медведєва.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Ангеліна Калініна перемогла топтенісистку та вийшла до третього кола Australian Open.

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