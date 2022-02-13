Не змогла самостійно йти: норвезька біатлоністка вдруге знепритомніла на Олімпіаді-2022

У Тандревольд виникли проблеми зі здоров'ям.

У неділю, 13 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася гонкою переслідування у жінок.

Норвезькій біатлоністці Інгрід Тандревольд після фінішу в гонці стало зле, вона ледь не знепритомніла. 25-річна спортсменка йшла третьою, але у підсумку посіла 14-те місце. Вона ледве добігла до фінішу і одразу впала. Її відвели під руки.

Вчора, 12 лютого, під час спринту у спортсменки теж виникли проблеми зі здоров'ям.

"В очах були якісь спалахи. Після фінішу я не розуміла того, що відбувається. Мабуть, це якась реакція в спинному мозку. Я не пам'ятаю, щоб це було", - сказала Тандревольд.

Нагадаємо, норвезька біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн стала переможницею гонки переслідування. Друге місце посіла шведська біатлоністка Ельвіра Оберг. Замкнула трійку ще одна норвежка - Тіріль Екгофф.

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