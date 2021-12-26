"Не змогли домовитися": український герой Євро-2020 міг побудувати кар'єру у донецькому "Шахтарі"

Футболіст побував на зборах з "гірниками".

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик зізнався, що міг опинитись у донецькому клубі.

"Я їздив років у 13 або 14 до "Шахтаря". Був турнір в Алушті, і якийсь селекціонер побачив мене і запросив через мого тодішнього тренера до Донецька. Я потренувався тижнів зо два. Мене запросив до себе директор академії і сказав, що хоче, щоб я залишився.

Буквально за дві години мене набрав мій тренер із Черкас і сказав, що я не підходжу "Шахтарю" і мені треба повертатися додому. Я зрозумів, що ця ситуація була пов'язана із компенсацією за мене, про яку сторони не домовилися. Я повернувся", – сказав Довбік у інтерв'ю програмі BurBuzz.

Раніше Довбик розповів, у якому топ-чемпіонаті хотів би продовжити свою кар'єру, а також зізнався, що його послугами цікавилось київське "Динамо".

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