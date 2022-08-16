Не змогли повторити успіх "дубля": "Шахтар" завершив підготовку до нового сезону УПЛ поразкою

У понеділок, 15 серпня, донецький "Шахтар" зустрічався у рамках підготовки до нового сезону УПЛ з саудівським "Аль-Фатехом".

Донецький "Шахтар" завершив тренувальний збір у Словенії двома поєдинками з "Аль-Фатехом".

Перша гра, у якій брали участь умовно другі склади обох клубів, завершилася розгромною перемогою "гірників". Команда Йовічевіча відправила у ворота суперників п'ять голів, на що "Аль-Фатех" не зумів відповісти - 5:0 .

У складі "Шахтаря" відзначилися Владислав Вакула, Сергій Кривцов, Лассіна Траоре, а також дубль на рахунку Данила Сікана.

Своєю чергою основі "Шахтаря" не вдалося повторити успіх другого складу. Матч завершився з рахунком 1:3 на користь саудівської команди.

Рахунок матчу на 29-й хвилині відкрив Михайло Мудрик після чого фортуна відвернулася від "гірників". Спочатку Крістіан Куева зрівняв рахунок, а наприкінці матчу суперник відправив у ворота донецького клубу ще два м'ячі - відзначилися Фахад Аль-Харбі та Алекс Валера.

Нагадаємо, що на тренувальному зборі у Словенії "Шахтар" здобув впевнену перемогу у спарингу з "Домжале". Раніше команда Йовічевича також провела товариські матчі з "Фортуною" (3:3), "Утрехтом" (2:2), "Аяксом" (1:3) та "Ромою" (0:5).

"Шахтар" посів перше місце в чемпіонаті УПЛ-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабне вторгнення російських загарбників. Відтак, "гірники" здобули право зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів-2022/23. Жеребкування основного раунду ЛЧ заплановане на 25 серпня, а перший тур групового етапу відбудеться 6/7 вересня.

Новий сезон УПЛ команда Ігора Йовічевіча повинна розпочати 23 серпня.

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