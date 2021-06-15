"Не зможу плювати в ту сторону": екстренер збірної України заявив, що "поважає Росію"

Екстренер збірної України Леонід Буряк зробив скандальну заяву про те, як ставиться до Росії і її футболістів.
Екс-гравець і тренер київського "Динамо" а також збірної України Леонід Буряк заявив, що з повагою ставиться до Росії, а "футбол — поза політикою".
Про це повідомляє Sport24.
"Я думаю, що футбол поза політикою. У мене багато друзів у Росії, мій перший тренер був з Росії. Я з повагою ставлюся до Росії. Я не політик, я не хочу говорити на ці теми і давати якісь оцінки. Мене цікавить футбол. я хочу говорити тільки про футбол. Той же Черчесов (тренер збірної РФ Станіслав Черчесов — Ред.) — я його знаю. Ми з ним разом грали, і я до нього з повагою ставлюся. Я не зможу плювати в ту сторону, коли нас багато пов'язувало. Як з радянським футболом, так і з російським. Так що я з повагою ставлюся, а все інше нехай політики розбираються", — заявив він.
Також Буряк розповів про своє ставлення до історії з новою формою збірної України.
"Все що зроблено Андрієм Павелком та Українською асоціацією футболу — я з повагою ставлюся. Звичайно, я з повагою ставлюся рішенням УАФ", — сказав екстренер української збірної.
Нагадаємо, що Леонід Буряк тренував національну збірну України з 2001 по 2003 рік.
Як повідомляв ТСН Проспорт, російські фанати їдкими постами відреагували на ганьбу своєї збірної на Євро-2020.
Раніше повідомлялося, що в Росії поліція відібрала український прапор у вболівальника під час перегляду матчу Євро-2020.